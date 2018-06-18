Машины вне времени: собственное производство обрабатывающей техники в РУСАЛе



В проекте ПРОМ задействованы лучшие специалисты машиностроительных заводов Красноярского края

© Фото из открытых источников

Чтобы не зависеть от иностранных производителей техники, пять лет назад РУСАЛ выпустил обрабатывающую машину ПРОМ. Производство собственной техники более чем на треть дешевле покупки зарубежных аналогов, а экономия на техобслуживании составляет до 50%.

Возрождение производства

РУСАЛ начал развивать собственное машиностроение еще в 80-х годах. Отдел главного механика на БрАЗе для собственных нужд изготавливал дизельную обрабатывающую технику, в том числе МЗАМ, МППА, МУН и другие модели. В 1999 году производить машины начали в цехе механизации КрАЗа. До 2003 года в Компании спроектировали и изготовили более 70 обрабатывающих машин, нескольких десятков моделей.

В 2003 году РУСАЛ принял решение переходить на импортную технику. Изготовителем выбрали компанию Hencon. Спустя два года она стала монополистом по поставкам обрабатывающих машин на заводы Компании.

Чтобы не зависеть от единственного иностранного поставщика обрабатывающей техники и оптимизировать затраты, в 2012 году было принято решение возродить собственное подразделение по централизованному созданию обрабатывающей техники. ПРОМ (Проект «РУСАЛ Обрабатывающие Машины») запустили в октябре 2012 года в Красноярском филиале ООО «РУС-Инжиниринг». В КБ и на участке изготовления ПРОМ работают лучшие специалисты машиностроительных заводов края. Основной костяк составляют сотрудники, которые занимались созданием обрабатывающей техники на КрАЗе в 2000-х годах и хорошо знают и металлургическое производство, и конструкцию обрабатывающих машин.

Первый пошел!



Одна машина МТМ-01 заменяет три колесных трактора

© Фото из открытых источников

Первая обрабатывающая машина — «межцеховой транспортный модуль» (МТМ-01) зав. № 001 — предназначенная для транспортировки телеги с ковшом, ПРОМ разработал и изготовил в металле в марте 2013 года. А уже в апреле МТМ-01 передали в производство на КрАЗ. В этом году первая самоходная машина, изготовленная ПРОМ, отметила юбилей — пять лет с момента ввода в эксплуатацию.

Одна машина МТМ-01 заменяет три старых колесных трактора, надежность узлов этой техники значительно выше. Она управляется при помощи джойстика и всего одной педали «вперед-назад». Машина оснащена просторной кабиной с панорамным остеклением, улучшенной обзорностью и надежной шумоизоляцией, что делает работу оператора намного комфортнее. Кроме того, в кабине установлены рулевая колонка с гидроусилителем, сиденье с регулировками, кондиционер и отопитель салона. Фильтрация воздуха препятствует попаданию пыли, а сцепка с прицепом осуществляется без выхода оператора из кабины.

Все работы ПРОМ проводятся комплексно: разработка ТЗ — разработка КД — изготовление — пусконаладка — обучение персонала — внедрение — гарантийное и сервисное обслуживание — капитальный ремонт.

Благодаря Проекту «РУСАЛ Обрабатывающие Машины» удалось полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков и существенно снизить затраты. Раньше Компания тратила огромные суммы на обслуживание импортной техники. Стоимость изготовления машин ПРОМ более чем на треть дешевле покупки импортных аналогов, а экономия на техобслуживании составляет до 50%. Кроме того, собственная техника комплектуется каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов, что снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.

На очереди беспилотники

За время реализации проекта КБ разработало 28 комплектов КД на машины и 12 комплектов КД нестандартного оборудования. В том числе разработан полный комплект документации, изготовлены и внедрены в Шелеховском филиале и Братске инновационные установки для радиационного нагрева и заливки чугуном катодных секций электролизеров.

На технические решения ПРОМ получено 40 патентов в России — на полезную модель, промышленный образец, изобретение. На 17 самоходных машин получены сертификаты на тип, зарегистрированы для серийного изготовления декларации соответствия техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования».

За пять лет изготовили 137 обрабатывающих машин, в том числе 77 — в рамках программы технического перевооружения. Техника успешно работает на алюминиевых заводах в Красноярске, Саяногорске, Братске, Шелехове и Новокузнецке.

Выполняется и запланированный показатель по надежности машин. Так, МТМ-

01 № 001 за пять лет наработала около 30 000 м/ч и продолжает успешно эксплуатироваться. Благодаря внедрению машин ПРОМ с 2013 года вывели из эксплуатации 180 единиц старой, изношенной и непроизводительной техники. С 2013 по 2017 годы специалисты проекта провели капитальный ремонт 53 иностранных обрабатывающих машин. После ремонта на них назначен новый ресурс и срок службы.

Машины ПРОМ имеют меньший расход топлива, поскольку позволяют плавно и бесступенчато устанавливать обороты двигателя в зависимости от нагрузки. При этом у них большой процент внутримашинной унификации, что удешевляет обслуживание и ремонт. В конструкциях машин широко используется компьютерное управление. В перспективе — создание машин-беспилотников.

Текст: Юрий ЧЕРНЫХ, руководитель направления отдела по производству и сервисному обслуживанию обрабатывающей техники ИСД, РИК Красноярск

Фото из архива редакции

Вестник РУСАЛа № 20 (692), 11-17 ИЮНЯ 2018