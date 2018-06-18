Хирургический корпус больницы скорой помощи открыт в Красноярске

В Красноярской больнице скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича открылся новый хирургический корпус. 4-ёх этажное здание общей площадью почти 15 тыс. кв. м было построено за два года. В нём оборудованы 15 операционных, три из них для экстренных операций. Помимо этого, в здании также разместили реанимационный блок на 24 койки и палаты для пробуждения больных после хирургических вмешательств. Прежний операционный блок, расположенный в основном здании БСМП, медики в дальнейшем планируют использовать как лабораторию для анализов.

Стоимость возведения объекта 2,2 млрд рублей, из них 1,5 млрд. рублей были выделены из федерального бюджета, еще 700 млн рублей — средства региона.

Ежегодно в БСМП проходят лечение более 60 тысяч человек, здесь проводят 13 тысяч операций. Ввод в работу нового корпуса позволит увеличить эту цифру до 15 тысяч. Чтобы обеспечить их проведение, принято решение расширить штат врачей и младшего медицинского персонала. Штатное расписание будет сформировано по итогам нескольких месяцев работы нового корпуса.

Ввод корпуса позволит выполнять больше операций как плановых, так и высокотехнологичных. Речь идет о таких профилях как кардиология, нейрохирургия, гинекология.

Помещения оснащены новейшим оборудованием. Здесь появились цифровой рентген-диагностический комплекс, передвижные хирургические рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких и другая аппаратура.

Строительство объекта проводилось в рамках подготовки Красноярска к XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в городе в марте 2019 года. Первые операции в новых стенах медики проведут уже на этой неделе.

Добавим, что во время проведения Зимних студенческих игр в корпусе будут оказывать экстренную хирургическую помощь спортсменам и гостям Универсиады. После Универсиады больница будет оказывать полный спектр услуг жителям края.