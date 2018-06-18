ФОК с плавательным бассейном открыт в Ростовской области

В Аксае состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, второго за полгода, построенного на территории Ростовской области в рамках социальной программы «Газпром — детям». Объем инвестиций в строительство объекта составил почти 459,7 млн рублей.

Новый спорткомплекс рассчитан на посещение до 800 человек в день. В составе нового дворца спорта входят бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, универсальный спортзал площадью 740 кв. м для игровых видов спорта, помещения для занятий гимнастикой и фитнесом, фитобар, а также тренажерный зал и зал для кардиотренировок.

В Ростовской области за последние годы в рамках социального проекта «Газпром-детям» возведено 69 общедоступных многофункциональных спортивных площадок. До конца года такой же спорткомплекс как в Аксае откроется в Орловском районе, начнется строительство комплекса с ледовой ареной в Новошахтинске, а в следующем году планируется приступить вместе с «Газпромом» к строительству конно-спортивного детского комплекса рядом с городом Ростовом.

Как сообщил на церемонии открытия представитель ПАО «Газпром», за 12 лет реализации программы «Газпром — детям» компания построила около 1,6 тыс. спортивных объектов.

«Это и большие дворцы спорта, и стадионы, и спортивные площадки. Сейчас в них занимается около 100 тысяч человек. Мы не собираемся эту программу сворачивать, в ближайшие пять лет мы построим около 100 таких дворцов спорта и несколько десятков других спортивных объектов», — сказал представитель ПАО «Газпром», добавив, что объем инвестиций в уже построенные объекты составил в общей сложности 73 млрд рублей.