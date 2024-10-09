«Юникосметик» открыла логистический центр в Ростовской области

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ООО «Юникосметик» открыло распределительно-складской комплекс в Аксайском районе Ростовской области, инвестиции в проект составили порядка 700 млн рублей.

В сентябре текущего года было завершено строительство распределительно-складского комплекса и 1 октября было получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.

В ходе реализации инвестиционного проекта в 2021-2024 годах была создана складская зона более 6,6 тыс. кв. метров с возможностью последующего расширения до 10 тыс. кв. метров, а также возведены административно-бытовой корпус площадью 1,8 тыс. кв. метров и технические здания.

Скрябин отметил, что мощности введенного в эксплуатацию распределительно-складского комплекса позволяют ежедневно обрабатывать до 10 тыс. коробок.

В инвестпортфеле Ростовской области находится более 660 проектов с инвестициями более 800 млрд рублей. С начала года 100 проектов уже реализовано, в том числе и этот. До конца текущего года еще 300 проектов будут готовы к реализации. Компания «Юникосметик» создала первый такой логистический центр на юге России и по сути развивает полностью импортозамещающее направление.

Работа комплекса позволит обеспечить бесперебойные поставки продукции компании на потребительский рынок Ростовской области и всего Южного федерального округа, а также в Армению, Азербайджан и Грузию.

Как сообщалось, соглашение о реализации проекта было подписано в рамках XIV Международного форума и выставки «Транспорт России» в ноябре 2020 года. Изначально компания планировала инвестировать в строительство логоцентра 350 млн рублей.

ООО «Юникосметик» — российская компания-производитель средств по уходу за волосами (бренд Estel), была создана в 1999 году.

По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 3,476 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка выросла на 28% - до 14,2 млрд рублей.

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