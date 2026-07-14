В Челябинске состоялся запуск нового высокотехнологичного комплекса по переработке многослойной комбинированной упаковки ООО «Производственная компания «Центр упаковки». Новый завод — первое предприятие такого профиля на Урале и в Сибири и второе в России. Общий объем инвестиций в реконструкцию здания, строительство и оснащение предприятия современным оборудованием составил 700 млн рублей. Производственно-складской комплекс занимает порядка 6,5 тыс. кв. м.

Проект направлен на решение одной из наиболее актуальных экологических задач — переработку многослойной комбинированной упаковки (типа «Тетрапак»), которая считается одним из самых сложноутилизируемых видов отходов. Сегодня объемы выпуска такой упаковки в России составляют порядка 240 тыс. тонн в год, а объем переработки — всего 40 тыс.

Проектная мощность нового предприятия составляет 900 тонн перерабатываемого сырья в месяц, или 10,8 тыс. тонн в год. Благодаря высокой степени автоматизации производственный комплекс обеспечивает точную сортировку материалов, энергоэффективность и экологическую безопасность. На предприятии установлены современные системы водоочистки и дымоудаления, соответствующие действующим экологическим требованиям.

Получаемая на предприятии продукция — бумажное волокно и полиалюминиевая гранула (полиал) — используется при производстве картонной упаковки, строительных материалов, композиционных пластиков, дорожных покрытий, изоляционных материалов и другой промышленной продукции.

Новый завод стал вторым производственным активом ПК «Центр упаковки» в Челябинске. Первое предприятие компании перерабатывает макулатуру и выпускает экологичную упаковку для яиц — при этом входит в число пяти крупнейших по выпуску этой продукции в Российской Федерации. Запуск новой линии позволит объединить обе площадки в единый комплекс замкнутого цикла. Получаемое бумажное волокно будет полностью использоваться для собственного производства яичной упаковки.

Предприятие неоднократно пользовалось поддержкой федерального и регионального Фондов развития промышленности. В 2024 году ООО «ПК «Центр упаковки» стало участником региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда», а в 2026 году вошло в федеральный проект «Производительность труда», реализуемый в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Макет новой линии компания презентовала на стенде Челябинской области в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге.

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