Ростех впервые поставил партию российской медицинской техники в Китай

АО «ПОЗиС», входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, осуществило первую поставку российского медицинского оборудования в Гонконг. В рамках контракта заказчику поставлены фармацевтические холодильники ХФ-140 «POZIS», предназначенные для хранения термолабильных лекарственных препаратов, и приборы нового поколения для обеззараживания воздуха — рециркуляторы бактерицидные компактные РБК-2.

Фармацевтические холодильники ХФ-140 разработаны для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, аптеках, лабораториях и обеспечивают необходимый мониторинг и контроль условий хранения препаратов.

Облучатели-рециркуляторы РБК-2 направлены на защиту человека от болезнетворных бактерий и микроорганизмов. РБК-2 обезвреживает до 99,9% болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе. Электронный блок управления и индикация режимов работы позволяют в реальном времени отслеживать ситуацию в помещении.

«Китайский рынок медоборудования по своей величине уверенно занимает второе место в мире. Современное конкурентоспособное медицинское оборудование производства Ростеха имеет высокий экспортный потенциал и безусловно заинтересует наших партнеров в регионе. Мы активно продвигаем наши разработки и работаем над расширением номенклатуры и объема экспортируемой гражданской продукции», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Медицинская холодильная и дезинфицирующая техника — одно из приоритетных направлений в гражданском сегменте производства POZIS. Она входит в число продукции с высоким экспортным потенциалом и включает более 75 наименований, обеспечивающих 8% экспорта в выручке. Подписание новых контрактов позволит увеличить долю гражданской продукции производства холдинга до 50% к 2025 году.

«Сегодня в Китае активно меняется местное законодательство: государство ужесточает требования к медицинским, фармацевтическим компаниям и перевозчикам термолабильных препаратов и вакцин. В связи с этим медицинские холодильники, обеспечивающие соблюдение стандартов GMP и „Холодовой цепи“, становятся чрезвычайно востребованными», — отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Данный контракт — результат активной маркетинговой политики предприятия POZIS. Участие компании в международной специализированной выставке MEDICA-2017 в Дюссельдорфе позволило наладить хорошие деловые отношения с новыми партнерами и заложило основу для подписания настоящего контракта.