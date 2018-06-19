Строительство конструктива башни «Лахта Центра» завершено с опережением графика. Ввести здание в эксплуатацию планируется в октябре 2018 года. Как сообщил журналистам исполнительный директор центра Александр Бобков, изначально планировалось завершить строительство самого высокого здания в Европе к окончанию Чемпионата мира по футболу, однако рабочим удалось завершить работы досрочно — последний строительный кран был демонтирован сегодня, 19 июня.

«Остались отделочные работы и доделка фасада. Вторая очередь (то есть горизонтальные здания на участке) еще осталась в работе», — сказал Бобков.По его словам, на отделочные работы уйдет примерно год. Переезд структур «Газпрома» должен завершиться к концу 2019 года. К этому же времени должны заработать общественные пространства на территории комплекса.

Строительство комплекса «Лахта Центра» началось в октябре 2012 года. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 метра. Небоскреб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе: он на 88 метров превосходит московский небоскреб «Башня Федерация».

Комплекс состоит из четырех объектов (башня, многофункциональное здание, парковка и стилобат) общей площадью более 400 тыс. кв. м. Генподрядчиком проекта выступает «Ренейссанс констракшн». Архитектурную концепцию разработал коллектив RMJM под руководством архитектора Тони Кеттла. Предполагается, что первые посетители появятся на самой высокой смотровой площадке в Петербурге на уровне более 360 м в «Лахта Центре» в конце 2019 года.