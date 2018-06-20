В Атомэнергомаше стартовал процесс наплавки и сварки узлов оборудования для АЭС в Турции

Волгодонский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приступил к наплавке и сварке узлов оборудования для АЭС «Аккую» в Турции.

Запуск работ одобрило турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК).

Представители ТАЕК и оператора строительства станции — компании АО «Аккую Нуклеар» — провели на Атоммаше оценку соответствия деталей корпуса реактора и парогенераторов, ранее запущенных в производство для механической обработки.

Выборочно был проведён визуальный и измерительный контроль готовых элементов.

Также инспекторы оценили готовность Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» к началу наплавочных и сварочных работ на деталях и сборочных единицах корпуса реактора и парогенераторов для энергоблока № 1 турецкой станции.

Зарубежные коллеги проверили готовность технологического оборудования и метрологического обеспечения, наличие компетентных рабочих, конструкторскую и технологическую документацию, деятельность в области обеспечения качества.

По итогам инспекционного контроля со стороны ТАЕК и АО «Аккую Нуклеар» было установлено, что Атоммаш может приступить к наплавочным и сварочным работам на сборочных единицах для оборудования АЭС «Аккую»: верхнем, нижнем полукорпусах корпуса реактора и крышке блока верхнего, а также на обечайках и днищах парогенераторов.