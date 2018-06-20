Подстанция 24 МВт «Окский берег» запущена в Нижегородской области

В пригородном районе Нижнего Новгорода «Окский берег» (Богородский район Нижегородской области) состоялся запуск электроподстанции на 24 МВт, которая будет обслуживать территорию с населением более 12 тыс человек. Объект безопасен и удобен в эксплуатации: он не подразумевает постоянного пребывания персонала на территории, так как полностью автоматизирован. Подстанция автономна, управляется как с местного пульта, так и с центрального диспетчерского пункта «Нижновэнерго».

Как сообщили в ИГК «ЭкоГрад», станция была построена ещё в прошлом году, после чего объект проходил согласовательные процедуры и наладочные работы. Инвестиции в строительство составили более 300 млн руб.

Станция будет облуживать не только ЖК «Окский берег», но и соседние поселения (п. Кудьма, п. Кусаковка, п. Новинки и др.). Ранее в рамках реализации проекта «Окский берег» в Богородском районе также были построены другие важные инженерные объекты — в частности, котельные, объекты электросетевых и дорожных хозяйств, а также очистные сооружения.