POZIS начал серийный выпуск холодильников для меховых изделий

Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, начала серийное производство специализированного холодильника для меховых изделий — МХ-500. Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике.

МХ-500 — единственный российский аналог зарубежных холодильников для хранения меховых изделий. Компактные размеры и невысокая по сравнению с аналогами стоимость позволят хранить дорогостоящие предметы гардероба в оптимальных условиях. «Умный» холодильник оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от -10 до +8 °С. Он поддерживает влажность воздуха от 50 до 70%.

За счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет превентивно бороться с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию. МХ-500 запрограммирован на то, чтобы ежемесячно на сутки опускать температуру внутри шкафа до -10 °С, при которой погибают все виды вредоносных насекомых, а затем вновь возвращаться к рабочему диапазону температур.

«Развивая гражданское направление, компания реализует вектор укрепления ОПК по освоению и наращиванию оборонными предприятиями выпуска гражданской продукции на уровне не ниже 50% в общем объеме к 2030 году. В данном направлении POZIS является одним из лидеров среди предприятий ОПК страны», — заявил генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.

Шкафы рассчитаны на хранение нескольких шуб и шапок, могут функционировать полностью в автоматическом режиме. В отличие от шубной комнаты, для МХ-500 POZIS достаточно обычной розетки с электропитанием в 220 В и стандартной вентиляции. Потребление электроэнергии сопоставимо с показателями кухонного холодильника.

Холодильный шкаф POZIS для хранения меховых изделий может быть изготовлен в нескольких дизайнерских вариантах. Цвет холодильника может быть любым в рамках базовых расцветок, предлагаемых производителем: белым, серебристым, вишневым, черным, графитовым, бежевым или рубиновым.

Розничная цена МХ-500 составит 95 тыс. рублей.

Также возможны эксклюзивные заказы на холодильники МХ-500 POZIS с ручной художественной росписью и инкрустацией стразами Swarovski. Готовый макет можно выбрать на сайте компании из более чем 200 вариантов либо направить свое изображение любого стиля и сложности художникам из мастерской росписи холодильников POZIS.