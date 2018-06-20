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Производство

POZIS начал серийный выпуск холодильников для меховых изделий

  •  © rostec.ru

Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, начала серийное производство специализированного холодильника для меховых изделий — МХ-500. Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике.

МХ-500 — единственный российский аналог зарубежных холодильников для хранения меховых изделий. Компактные размеры и невысокая по сравнению с аналогами стоимость позволят хранить дорогостоящие предметы гардероба в оптимальных условиях. «Умный» холодильник оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от -10 до +8 °С. Он поддерживает влажность воздуха от 50 до 70%.

За счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет превентивно бороться с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию. МХ-500 запрограммирован на то, чтобы ежемесячно на сутки опускать температуру внутри шкафа до -10 °С, при которой погибают все виды вредоносных насекомых, а затем вновь возвращаться к рабочему диапазону температур.

«Развивая гражданское направление, компания реализует вектор укрепления ОПК по освоению и наращиванию оборонными предприятиями выпуска гражданской продукции на уровне не ниже 50% в общем объеме к 2030 году. В данном направлении POZIS является одним из лидеров среди предприятий ОПК страны», — заявил генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.

Шкафы рассчитаны на хранение нескольких шуб и шапок, могут функционировать полностью в автоматическом режиме. В отличие от шубной комнаты, для МХ-500 POZIS достаточно обычной розетки с электропитанием в 220 В и стандартной вентиляции. Потребление электроэнергии сопоставимо с показателями кухонного холодильника.

Холодильный шкаф POZIS для хранения меховых изделий может быть изготовлен в нескольких дизайнерских вариантах. Цвет холодильника может быть любым в рамках базовых расцветок, предлагаемых производителем: белым, серебристым, вишневым, черным, графитовым, бежевым или рубиновым.

Розничная цена МХ-500 составит 95 тыс. рублей.

Также возможны эксклюзивные заказы на холодильники МХ-500 POZIS с ручной художественной росписью и инкрустацией стразами Swarovski. Готовый макет можно выбрать на сайте компании из более чем 200 вариантов либо направить свое изображение любого стиля и сложности художникам из мастерской росписи холодильников POZIS.

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http://rostec.ru/news/pozis-nachal-seriynyy-vypusk-kholodilnikov-dlya-mekhovykh-izdeliy/

Ростех, Техмаш, ПОЗИС, импортозамещение
  • Нет аватара seregin-s1
    20.06.1815:02:08

    Надо срочно купить!)

    #1046150
  • Armine Armine
    20.06.1816:38:04

    Вот интересно, подойдет он для двух холщовых парок и дутыша на синтепоне. Если подойдет-беру!   

    Новости+

    #1046197
  • Нет аватара Ветер
    20.06.1816:44:49

    до чего дошел народ, уже отдельные холодильники для шуб… ну просто изврат какой то))) шутка… а вообще то эта тема может стать началом нового веяния в моде, «русские холодильники для мехов» если зеленые не зафукают…

    #1046202
  • aleco aleco
    20.06.1816:51:03

    блин, а Якунин и не знал

    #1046206
  • Нет аватара Clausson
    20.06.1817:22:45

    Так вот оно какое — ШУБОХРАНИЛИЩЕ!!!

       

    Отредактировано: Clausson~17:23 20.06.18
    #1046221
    • Нет аватара Захарка
      20.06.1818:28:53

      С языка сняли!   

      Я думал что подобные приборы — не более чем прикол журналюг, а тут вот оно что, Михалыч.

      #1046249
  • Zveruga Zveruga
    20.06.1818:14:35

    Дак охлаждать нужно не только шубы, но и любую кожу. Она же биологическая, из животного сделана и требует заморозки для сохранения.

    #1046244
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