Российско-сербское предприятие ООО «Брянский сад» заложило в Брянской области новый яблоневый сад

Российско-сербское предприятие ООО «Брянский сад» заложило в деревне Набат Клетнянского района новый яблоневый сад из семидесяти тысяч саженцев на территории 1 тыс. га.

Яблоневый сад в Клетнянском районе закладывали по современной инновационной технологии, которая разработана и успешно опробована в Сербии: на один гектар высаживается около 3,5 тысячи молодых деревьев, максимальный урожай от которых можно ожидать ежегодно.

Перед посадкой саженцев на клетнянских полях были взяты специальные пробы почвы. И лишь после того, как эксперты провели исследования и подтвердили возможность осуществления такого проекта, на площади размером 60 гектаров началась работа. С помощью мощной спецтехники убрали растительность, поле несколько раз перепахали. В посадке саженцев колоновидных яблонь четырех сортов из Сербии, адаптированных, районированных и рассчитанных на промышленное производство, участвовали местные жители, которые отозвались на предложение инвестора поработать на подготовке почвы и закладке сада.

Как заверили в компании «Брянский сад», подвойно-привойная технология выращивания саженцев гарантирует, что растения будут относительно невысокими, смогут хорошо развиваться на клетнянской земле. Одновременно с закладкой молодого сада проложена система капельного полива. Теперь предстоят гербицидные приствольные обработки и обработки междурядий. Кстати, часть саженцев — 200 штук — сербы передали в дар Свято-Успенскому монастырю.