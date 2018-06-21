Соя бьёт рекорды

В Приморье увеличены посевы сои

Сельхозпроизводители края посеяли почти 267 тысяч гектаров сои, перевыполнив план на 7%.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, соей засеяно на 40 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

Больше всего сои посеяно в Ханкайском районе — более 41,7 тысячи гектаров, Хорольском — почти 40 тысяч гектаров и Михайловском — более 35 тысяч гектаров.

В Приморье зафиксировали цены на сою. Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что даже при высоком урожае сои теперь не будет резкого снижения цены приемки, и сельхозпроизводители смогут сдавать зерно по справедливой цене. Это позволит, увеличивая посевной клин под соей, не потерять доходность производства.

На Кубани на 39 тысяч га увеличили посевные площади сои

Сельхозпредприятия Краснодарского края завершили весеннюю посевную кампанию раньше срока. Под яровые культуры на Кубани отведено почти 1,9 млн га.

На 39 тысяч га выросла площадь, отведенная под сою, превысив 215 тысяч га. В 2017 году ее урожай был рекордным за последние 40 лет и составил 360 тысяч тонн. Получить его помогли увеличение площадей и семена российской селекции.

Все работы удалось завершить в оптимальные для этих культуры сроки. Вместе с благополучной зимовкой засеянных с осени зерновых это позволяет рассчитывать на богатый урожай.

Экспорт сои и рапса бьёт рекорды

Как заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев экспорт сои может составить более 826 тыс. тонн, что на 120% больше, чем в прошлом сезоне. «В пиковые месяцы — в феврале-марте — поставки перевалили за 100 тыс. тонн в месяц, а к апрелю достигли исторического рекорда — 131 тыс. тонн, — сообщил он. — До 95% экспорта сои уходит в Китай, существенная доля направляется в Иран, Казахстан, Белоруссию».

Экспорт сои в сезоне 2017-18 гг. может в 2,2 раза превысить прошлый уровень.

Кроме увеличения экспорта самой сои, на Дальнем Востоке страны быстро растёт и переработка этой культуры. В 2017 году в Амурской области запущены 2 очереди перерабатывающих заводов.

Ещё более напряженная ситуация наблюдается по рапсу. Экспорт этой масличной культуры в текущем сезоне (по состоянию на май) вырос почти в 4 раза. Причем до 46% российского рапса направляется в Китай. Его также закупают Монголия, Белоруссия, Непал, Германия, Бангладеш.

http://www.dairynews.ru/news/rf-bet-rekordy-po-eksportu-soi-i-rapsa-eksperty-ma.html

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/430095/