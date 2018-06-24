ТАНТК им. Г.М. Бериева продемонстрировал Бе-200ЧС на слете гидроавиации во Франции

05-12 июня 2018 г. самолет-амфибия Бе-200ЧС (21512) по приглашению ряда зарубежных фирм был продемонстрирован во Франции, где выполнил демонстрационные полеты на слете гидроавиации «Biscarrosse Rassemblement International d’Hydravions» .

6 июня в штаб-квартире Airbus обсуждался ход работ по ремоторизации самолета Бе-200ЧС двигателями SaM-146 и вопросы по его сертификации в Европе (EASA) и США (FAA). С французскими партнерами из Центра обучения пилотов Airbus и пилотажных стендов был рассмотрен вопрос о создания центра по обучению пилотов и летно-технического состава на самолеты-амфибии Бе-200ЧС. С фирмой Seaplane Global Air Services Inc. (США) согласован проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС с двигателями SaM-146 в США. В контракт вносились уточнения, связанные с ремоторизацией самолета. Планируется, что контракт на поставку самолетов может быть подписан уже в этом году.

С европейской фирмой Global Aviation Consulting Ltd. были обсуждены возможности привлечения самолетов-амфибий Бе-200ЧС для решения задач по пожаротушению в интересах Департаментов по гражданской защите в ЕС (Франция, Италия, Португалия). Велись переговоры о возможности подписания соглашения по «мокрому» лизингу самолета-амфибии Бе-200ЧС на время летнего пожароопасного сезона 2018 года и по участию самолета-амфибии Бе-200ЧС в работе Евроэскадрильи в 2019 году (с базированием в городе Ним).

7 июня в аэропорту г. Бордо была проведена презентация самолета-амфибии Бе-200ЧС для иностранных специалистов и французских СМИ. В ходе презентации Генеральный директор — Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дал официальное интервью французским СМИ о целях участия Бе-200 в вышеуказанном мероприятии в Бордо, возможностях и преимуществах самолета-амфибии Бе-200ЧС и перспективах дальнейшего сотрудничества с Францией и странами Европы.Были проведены переговоры с компанией Tarmac Aerosave (дочерняя компания Airbus) по возможному приобретению самолета-амфибии Бе-200ЧС в грузовой версии, проведена демонстрация грузовой модификации самолета Бе-200ЧС. С финансовой компанией SHZ Avition достигнута договоренность о сотрудничестве касательно финансовой схемы приобретения самолетов и взаимодействия с банковскими структурами. Французские власти выразили готовность приобрести самолет с новыми двигателями SaM-146.

9-10 июня были выполнены полеты совместным российско-французским экипажем на самолете-амфибии Бе-200ЧС с выполнением заборов и сбросов воды с озера вблизи г. Бискарросс. Продемонстрированы технические особенности и преимущества самолета.

Презентация самолета прошла успешно, иностранные представители выразили большую заинтересованность в сотрудничестве по всем озвученным вопросам.

Видео демонстрационного полета:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/p3mlscmMRVg