«Суперджеты» начали летать в южнокорейский Муан

В четверг, 20 июня, в расписании международного аэропорта Владивосток появился новый регулярный рейс по маршруту Владивосток — Муан, сообщает PRIMPRESS. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «Якутия».

Полеты будут совершаться на воздушном судне Sukhoi Superjet один раз в неделю. Добраться до этого города приморцы смогут за два часа. По словам специалистов, южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в полтора раза.

По мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, для Приморья это уникальная возможность повысить количество входящих точек корейского туристического потока.

«В этом году мы видим, что прошлогодняя тенденция продолжает динамично развивать въездное направление туристов из Республики Корея во Владивосток. Поэтому это еще одна возможность из другого региона Кореи направить туристов к нам и показать им все великолепие ближайшего от Кореи европейского города», — комментирует данное событие Константин Шестаков.

Как отметили в туристической компании «Лаки-турс», до появления данного рейса компания не рассматривала для россиян места отдыха в виде небольших городов Кореи. В основном приморцы летают в Сеул, Пусан и на остров Чеджудо. По мнению специалиста компании, в основном данное направление создано для корейских туристов, однако это не исключает интерес и со стороны россиян.

На текущий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют три российских перевозчика — «Аврора», S7 Airlines и «Якутия» — и четыре южнокорейских перевозчика — Korean Air, JEJU air, T’way Air и Eastar Jet. В 2018 году к существующим на южнокорейском направлении маршрутам из Владивостока в Сеул, Пусан, Янъян и Чхонджу добавились Тэгу и Муан.

Муан, который далеко не каждый сможет быстро найти на карте Южной Кореи, насчитывает всего 70 000 жителей, зато располагает международным аэропортом.