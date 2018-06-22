«Центротех» изготовил основные части опытного образца системы накопления энергии для троллейбусов

В ООО «Научно-производственном объединении «Центротех» (г. Новоуральск, входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») завершено изготовление основных частей опытного образца новой системы накопления энергии для троллейбусов.

В основе новой системы накопления энергии (СНЭ) — литий-ионные аккумуляторы, благодаря которым троллейбус сможет проезжать до 30 км без контактной сети. При этом тяговая аккумуляторная батарея разряжается на 50%, затем при движении троллейбуса под контактной сетью с поднятым пантографом в течение 1 часа батарея полностью заряжается. Это обеспечивает увеличенный автономный ход троллейбуса.

«Специалисты новоуральского «Центротеха» изготовили свою часть опытного образца, — пояснил руководитель программы «Электротехническая продукция» НПО «Центротех» Александр Фефелов. — Сейчас наш инжиниринговый партнер завершит изготовление опытного образца, организует установку и проведение ходовых испытаний в составе троллейбуса».

«Изготовленный образец существенно расширяет возможности уже существующих троллейбусных линий в городах, — пояснил Сергей Дерягин, руководитель проекта «СНЭ для городского электротранспорта» НПО «Центротех». — Можно включать в маршруты троллейбусов заезды в новые жилые микрорайоны, но при этом не тянуть туда новую контактную сеть со всей инфраструктурой».

Разработка конструкторской документации началась в ноябре 2017 года. Следующим этапом стало изготовление опытного образца. До конца года планируется провести испытания опытного образца и начать подготовку серийного производства новых систем накопления энергии для троллейбусов с увеличенным автономным ходом.