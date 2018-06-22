Первый в своем классе: Россия запустила в серию мощный бульдозер

Пресс-служба челябинского тракторного завода «ДСТ-Урал» сообщает, что специалисты предприятия в мае 2018 приступили к серийному выпуску 39-тонного бульдозера ТМ10 ГСТ20. Данная техника является первым представителем 20 тягового класса.

В конце прошлого года на челябинском заводе была завершена программа испытаний прототипа новой линейки, после чего опытный образец был передан потенциальным клиентам для проведения эксплуатационных тестов (эта новость уже была на СУН). По завершению всех предсерийных мероприятий специалисты «ДСТ-Урал» модернизировали конструкцию мощного бульдозера, и теперь ТМ10 благополучно запущен в серию.

Представители челябинского завода уже даже успели отгрузить первые серийные бульдозеры одному из подразделений «Росатома» (ПО «Маяк»). В настоящий момент еще несколько агрегатов находятся на предприятии на стадии сборки. В общей сложности «ДСТ-Урал» планирует выпустить не менее тридцати машин до конца года.

На ТМ10 ГСТ20 установлена современная шестигранная кабина, которая может откидываться. Для безопасности и удобства операторов здесь встроен автономный подогреватель, кондиционер, омыватели с фильтрацией и сдвоенные вклеенные стеклопакеты.

Силовая установка представлена разработкой Ярославского моторного завода — ЯМЗ 7511.10, которая при мощности в 400 л.с. работает в паре с немецкой гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth.