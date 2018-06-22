ССЗ «Вымпел» передал погранслужбе ФСБ России 50-й патрульный катер «Мангуст»

АО «Судостроительный завод «Вымпел» (г. Рыбинск) передало Пограничной службе ФСБ России скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст».

После прохождения швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых «Мангуст» подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам, комиссия, назначенная приказом ПС ФСБ, подписала приёмный акт.Катер будет доставлен к месту несения службы на Чёрное море и приступит к выполнению задач по охране государственной границы.

Отмечается, что катер «Мангуст» с заводским номером 02654, спущенный на воду 18 мая, является 75-м в серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Катера проекта 12150 «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря.

Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.