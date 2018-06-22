В Саратовской области открылась новая микробиологическая лаборатория

Ведущая российская ветеринарная фармацевтическая компания «NITA-FARM» открыла новую микробиологическую лабораторию.

Более 350 м2 чистых помещений, новые возможности для исследований и 38 рабочих помещений — это новая микробиологическая лаборатория компании NITA-FARM.

Лаборатория соответствует всем российским и европейским требованиям и позволяет в полной мере обеспечить производственный и санитарный контроль от сырья до готовой продукции? даже в условиях стремительно расширяющегося производства.

«Красной линией через всю нашу работу проходит качество и не случайно, что такая уникальная лаборатория появилась в NITA-FARM. Чтобы соответствовать всем требованиям, возможностям и изменяющимся условиям современного мира — нужно постоянно совершенствоваться. И эта лаборатория, которую мы сегодня торжественно открываем, один из существенных шагов в сторону обеспечения высокого уровня качества производства. Мы по праву можем гордиться тем, что делаем и у нас впереди большие свершения ради высоких целей.» — такими словами поприветствовал гостей мероприятия директор NITA-FARM Олег Жуков.

На церемонию открытия прибыли партнеры, принимающие участие в проектировании и строительстве лаборатории. Руководитель компании GMProject Топников Алексей Игоревич отметил важность командной работы, которая и позволила реализовать столь масштабный проект.

«Тот эмоциональный фон, который есть в NITA-FARM, вовлеченность руководства и сотрудников в процесс, дают стимул создавать столь уникальные разработки и работать как общий организм. Лаборатория, которую мы сегодня запускаем в работу — это действительно лучший объект такого рода. И этот проект один из тех, которым мы гордимся, а главное, нам приятно и комфортно работать со всеми вами» — обратился к присутствующим Алексей Игоревич.

Строительные работы осуществлялись «ИТЦ Конвен», генеральный директор компании Топузов Василий Христофорович присоединился к поздравлениям:

«Чуть больше полгода назад мы открывали первый участок, и надеялись, что в перспективе нас ждут новые свершения. Сегодня мы стали свидетелями следующего этапа в истории компании — открытие микробиологической лаборатории. Те отношения, которые сложились между заказчиком в лице NITA-FARM и нашей компанией — по истине можно назвать идеальными. С нетерпением ждем следующих шагов развития наших партнерских отношений!»

На сегодняшний день, в NITA-FARM продолжается процесс модернизации производства. Это новый этап для истории Компании, ведь речь идет о создании дополнительных площадей производства готовых лекарственных средств для ветеринарного применения.