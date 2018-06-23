Проект «Пардус»: российская «амфибия», аналогов которой в мире нет

Информационный портал «Техносфера» сообщает, что специалисты Центрального конструкторского бюро «Нептун» создали амфибийное судно на воздушной подушке. По словам разработчиков, новый «вездеход», спроектированный в рамках проекта «Пардус», не имеет аналогов в мире из-за уникальной гидравлической трансмиссии и бескилевого гибкого ограждения.

ЦКБ изготовило уже три образца из проекта «Пардус». В настоящий момент все суда переданы в опытную эксплуатацию заказчикам, по завершению которой специалисты предприятия внесут необходимые модификации.

Представители бюро считают, что их проект заинтересует не только силовые структуры, и всевозможные региональные речные ведомства. Главным преимуществом «Пардуса» является возможность осуществления круглогодичных транспортных перевозок. АСВП может вмещать в себя до 15 пассажиров, которые будут размещаться в комфортабельном салоне. Кроме того, судно может перемещаться как по грунту, так и по заснеженным территориям при температуре до -25° С, при этом максимальная скорость «Пардуса» составляет 75 км/ч.

По словам разработчиков, АСВП получилось достаточно маневренным и быстрым за счет установленного подъемно-движительной установки, оснащенной центробежными нагнетателями. «Пардус» также оснащен двигателями, выдающих мощность в 150 лошадиных сил, при этом дополненных гидростанцией.

Примечательно, что все бортовое сооружение выполнено из композитов, что значительно сказалось на весе «Пардуса». Также имеется идея по модернизации судна до грузового варианта. В любом случае АСВП может решить проблему транспортных перевозок в сложно доступных регионах.