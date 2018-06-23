Цех производства пищевого оборудования открыт в Чувашии

В Чебоксарах состоялось открытие нового производственного корпуса АО «Чувашторгтехника», которое выпускает пищевое оборудование (картофелеочистительные машины, мясорубки электрические, тестомесильные машины, машины овощерезательные и др.) под брендом Abat. На новом производстве будет выпускаться оборудование, которое ранее не производилось в Российской Федерации. Предприятие уже обеспечено заказами на 100 млн рублей.

В организацию производства вложено 120 млн рублей. Создано 50 рабочих мест.

Как отмечает руководство АО «Чувашторгтехника», широкая дилерская сеть по Российской Федерации, СНГ, а также наличие зарубежных партнеров позволяет обеспечить оперативную поставку и сервисное обслуживание оборудования. Постоянное наличие на складах всего ассортимента продукции; опытная команда специалистов, широкий парк станков и большие производственные площади позволяют оперативно реагировать на потребности рынка.