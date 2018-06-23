Корветы проекта 20380 «Бойкий» и «Стойкий» прошли Ла-Манш

Британский фрегат «Монмут» и французский сторожевик «Корморан» проследили за прохождением корветов ВМФ РФ «Бойкий» и «Стойкий» через Ла-Манш в Атлантику, сообщили британские мониторинговые сайты, публикующие фотографии прохождения кораблей по проливу. Британский и французский корабли шли параллельным курсом с российскими корветам на небольшом расстоянии от них. Как сообщалось, отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий» направляется в дальний поход в северную Атлантику.

По данным пресс-службы Балтийского флота, экипажи кораблей проведут ряд учений по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнению запасов в море различными способами. «Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия», — добавили в пресс-службе.