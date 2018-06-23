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Новые заводы и цеха

В Чувашии открылось производство танк-контейнеров

  •  © gov.cap.ru

В Моргаушском районе состоялось открытие производства танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов на ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», которое до сегодняшнего дня выпускало полуприцепы-цистерны для перевозки сыпучих грузов типа мука, зерно, комбикорм, цемент, известь. Проектная мощность нового производственного комплекса около 300 танк-контейнеров в год.

Ранее сообщалось, что стоимость организации нового производства оценивается в 650 млн рублей.

Сегодня 90% танк-контейнеров завозится из-за границы. Производственная деятельность нового корпуса в перспективе позволит занять около 30% данного рынка России. Кроме того у предприятия хорошие перспективы для реализации продукции на экспорт.

  •  © gov.cap.ru

Основными потребителями танк-контейнеров в России являются крупнейшие экспедиторские компании («Северстальтранс», «Дальневосточная транспортная группа», «ТрансКонтейнер», СТИМ и ряд других). Данные компании уже проявили заинтересованность к продукции предприятия «Сеспель». Целевым рынком продукции является не только Россия, но также Беларусь и Казахстан.

  •  © gov.cap.ru

«Чебоксарское предприятие «Сеспель» отличается тем, что постоянно занимается выпуском инновационной продукции. Постоянно совершенствуется продукция, создаются новые образцы того, что никогда не производилось в России. В рамках программы поддержки почти 100 млн рублей из федерального бюджета предприятие сможет направить на НИОКР», — подчеркнули на открытии.

  •  © gov.cap.ru
  •  © gov.cap.ru
  •  © gov.cap.ru

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http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3882024&gov_id=49

Чувашия, импортозамещение
  • Нет аватара Clausson
    23.06.1821:45:28

    Шикарно А?!

    Не знал что у нас делают такие (и такие красивые)

    #1047061
  • Human RS Human RS
    23.06.1822:12:01

    Проектная мощность нового производственного комплекса около 300 танк-контейнеров в год.

    Ранее сообщалось, что стоимость организации нового производства оценивается в 650 млн рублей.

    Сегодня 90% танк-контейнеров завозится из-за границы. Производственная деятельность нового корпуса в перспективе позволит занять около 30% данного рынка России. Кроме того у предприятия хорошие перспективы для реализации продукции на экспорт.

    Нет ли тут ошибки?

    В рамках программы поддержки почти 100 млн рублей из федерального бюджета предприятие сможет направить на НИОКР", — подчеркнули на открытии.

    Молодцы!    

    Отредактировано: Human RS~22:13 23.06.18
    #1047068
    • Седое Лихо Седое Лихо
      23.06.1822:22:00

      информация по стоимости встречается в нескольких источниках, например

       http://www.grani21.ru/pub...kryta-dlja-novyh-proektov 

      но если это не верно — подскажите, исправить не долго. Всё остальное взято из статьи указанной как источник

      Отредактировано: Седое Лихо~22:28 23.06.18
      #1047070
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