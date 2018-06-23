В Чувашии открылось производство танк-контейнеров

В Моргаушском районе состоялось открытие производства танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов на ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», которое до сегодняшнего дня выпускало полуприцепы-цистерны для перевозки сыпучих грузов типа мука, зерно, комбикорм, цемент, известь. Проектная мощность нового производственного комплекса около 300 танк-контейнеров в год.

Ранее сообщалось, что стоимость организации нового производства оценивается в 650 млн рублей.

Сегодня 90% танк-контейнеров завозится из-за границы. Производственная деятельность нового корпуса в перспективе позволит занять около 30% данного рынка России. Кроме того у предприятия хорошие перспективы для реализации продукции на экспорт.

Основными потребителями танк-контейнеров в России являются крупнейшие экспедиторские компании («Северстальтранс», «Дальневосточная транспортная группа», «ТрансКонтейнер», СТИМ и ряд других). Данные компании уже проявили заинтересованность к продукции предприятия «Сеспель». Целевым рынком продукции является не только Россия, но также Беларусь и Казахстан.

«Чебоксарское предприятие «Сеспель» отличается тем, что постоянно занимается выпуском инновационной продукции. Постоянно совершенствуется продукция, создаются новые образцы того, что никогда не производилось в России. В рамках программы поддержки почти 100 млн рублей из федерального бюджета предприятие сможет направить на НИОКР», — подчеркнули на открытии.