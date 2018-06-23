«Спецприцеп» запустил производство раздвижного полуприцепа для сельхозтехники

«Спецприцеп» запустил производство трехосного раздвижного полуприцепа SPECPRICEP с отстегивающимся гусаком модели 994293.

Грузоподъемность модели составила 35 тонн в обычном состоянии и 30 тонн с раздвинутой рамой, соответственно. Погрузочная высота трала понижена до минимально возможных 550 мм. А в случае, когда гусак отстегнут (на что тратится всего около минуты благодаря запатентованной разработке конструкторов компании), угол заезда может достигать 4-х градусов.

Длина рабочей площадки полуприцепа 6000 мм, раздвижная рама увеличивает ее до 8000 мм. Ширина платформы 2500 мм, для ее увеличения до 3200 мм применяются вставные уширители.Пневматическая подвеска гарантирует плавность хода. Для надежности из трех осей одна сделана самоустанавливающейся. Использованы шины малой размерности (235/75R17,5), чтобы при движении по дорогам общего пользования автопоезд не выходил из заданных габаритов.

Гусак полуприцепа оборудован алюминиевой площадкой с высотой бортов 400 мм. Ее удобно использовать для размещения и хранения различного инструмента и инвентаря. Платформа оснащена стопорами от бокового смещения и тракозацепами, которые усиливают безопасность транспортировки.

Кроме того, включены такие дополнительные опции как ниша на колесной тележке, расстояние между лонжеронами в нише 1100 мм. По желанию заказчика автопоезд входит в габарит 20000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота ССУ без нагрузки/под нагрузкой 1350/1300 мм

Габариты площадки 6000 (8000)х2500 (3200) мм

Грузоподъемность 35/30 т

Шины 235/75R17,5