В России создан лазерный обрабатывающий станок для повышения износостойкости оборудования

Сотрудники Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в Госкорпорацию «Росатом») представили первый опытный образец лазерного обрабатывающего станка и заявили о готовности начать его промышленное производство.

Станок создан на базе технологий ядерного центра и предназначен для применения в отраслях промышленности, где необходима особая устойчивость оборудования к износу. Суть технологии состоит в повышении термоупрочнения деталей, подверженных дополнительным нагрузкам и износу, с помощью направленного лазерного излучения. Поверхностное упрочнение или наплавка детали позволяет увеличить срок ее службы и сократить производственные издержки.

Как рассказали в ядерном центре, лазерный станок представляет собой специализированный многолучевой непрерывный полупроводниковый лазер с системами электропитания, охлаждения и управления. Система состоит из лазера с «накачкой», охлаждающей системы и оптоволокна, через которое лазерное излучение подается на обрабатывающую головку. В зависимости от производственного цикла система устанавливается либо на неподвижной основе, либо на подвижной руке-роботе.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, и ядерный центр ВНИИЭФ уже готов предоставить специализированные помещения и квалифицированные кадры для промышленного изготовления лазерного обрабатывающего оборудования: лазерных систем различной мощности для комплектации станков лазерной резки, сварки, наплавки, термообработки; лазерные комплексы линейной обработки материалов; универсальные лазерные маркеры.

Цена станка и расходы на сервисное обслуживание существенно ниже, чем у зарубежных конкурентов, а характеристики излучения сравнимы с лучшими мировыми аналогами.

«Использование лазерных технологий в обрабатывающей промышленности имеет большие перспективы», — заявил заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Сергей Гаранин. По его словам, у РФЯЦ-ВНИИЭФ есть все возможности, чтобы совместно с партнерами организовать промышленное производство российских обрабатывающих лазерных станков.