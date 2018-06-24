На Севмаше установили уникальный прессогибочный комплекс





© www.arms-expo.ru В корпусообрабатывающем цехе Севмаша запустили в эксплуатацию передовой прессогибочный комплекс с усилием 3000 тонн. Новое оборудование может изгибать детали самой сложной геометрии из любого металла.

Как отмечает начальник бюро техперевооружения цеха Елена Кубасова, комплекс значительно превосходит своих предшественников:

«У нового оборудования есть несколько существенных особенностей. Например, мощность на тысячу тонн больше, чем у прежнего комплекса, что позволило гнуть „вхолодную“ детали большей толщины. Комплекс оснащен выдвижным столом. Это позволяет гораздо удобнее и безопаснее устанавливать штамповую оснастку и детали под пресс. Комплекс оснащен двумя крановыми перегружателями, с помощью которых деталь поддерживается или перемещается в процессе гибки. Существенным плюсом является то, что комплекс может работать в автоматическом режиме, то есть запоминает усилие при гибке первой детали, а дальше идёт штамповка.

Если некоторые изделия можно согнуть за одно нажатие, то на изменения конфигурации других требуется не один день. Всё зависит от толщины материала и геометрии изделия, которую необходимо получить. Новый прессогибочный комплекс способен регулировать так же и скорость приложения усилия, что позволит избежать образования трещин в металле в процессе гибки. Работников цеха эксплуатации и обслуживанию прессогибочного комплекса обучали специалисты фирмы-поставщика. Каждому работнику выдали соответствующий сертификат», — говорит Елена Кубасова.

Прессогибочный комплекс приобретён Севмашем в рамках технического перевооружения цеха. За последнее время в цехе 5 заменили несколько газорезательных машин, мостовых кранов, введена в эксплуатацию линия дробеметной очистки и грунтовки листового металлопроката. Модернизация цеха не заканчивается: в ближайшие два года в цех поступят пресс-ножницы и фрезерный станок, продолжится замена парка газорезательных машин, станков для механической обработки металла.