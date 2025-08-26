На предприятии ОСК Севмаш модернизирована углекислотная станция
На предприятии Объединенной судостроительной корпорации Севмаш завершена модернизация углекислотной станции газового цеха. Работы велись в рамках программы поддержания технического уровня и технического перевооружения производства. Все оборудование изготовлено и поставлено ведущими отечественными производителями.
Углекислотная газификационная станция (УГС) предназначена для производства собственной углекислоты из дымовых газов. Продукт, поставляемый потребителям, используется в качестве защитной среды для сварочных работ, а также для зарядки огнетушителей и соответствует все стандартам.
В ходе модернизации на станции были смонтированы новые паровые котлы, блочная водоподготовительная установка, установлены щиты управления, позволяющие плавно регулировать режимы работы котлов. Процесс стал автоматизированным, стабильную работу оборудования обеспечивает щит аварийного резервного питания.
Отремонтирована абсорбционная установка для извлечения углекислоты из дымовых газов. Исключена утечка абсорбента, что минимизирует влияние вредных факторов на работников. Установлены новые технологические трубопроводы и химические насосы, смонтирована новая трубная система газификатора — аппарата, обеспечивающего преобразование сжиженной углекислоты в газ.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 3 февраля 2024 года в Северодвинске на «Севмаше» (входит в...Князь Пожарский», — говорится в сообщении Минобороны.
- На Севмаше (входит в ОСК) завершена масштабная модернизация гальв...рессивных паров. Планируется, что они прослужат не менее тридцати лет.
- Торжественная церемония первого подъема Военно-Морского флага на океан...Морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят.
Поделись позитивом в своих соцсетях