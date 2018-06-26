На СЗ «Море» заложено скоростное судно «Слеминг-2-М»
На судостроительном заводе «Море» (г. Феодосия, Крым) заложено скоростное судно «Слеминг-2-М».
Строительство многоцелевого скоростного судна повышенной мореходности с дискретно-переменной килеватостью днища ведется по графику. Срок сдачи корабля — конец 2019 года.
Основные характеристики судна:
длина — 17 м,
ширина — 4,2 м,
водоизмещение — 20 т,
скорость — 35 узлов.
Мореходные качества судна обеспечивают возможность безопасного плавания: без ограничения мощности главных двигателей и курсовых углов волны до 4-х баллов, пребывание в море при волнении до 5 баллов.
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26.06.1819:48:29