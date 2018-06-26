Россия отремонтировала шесть вертолетов Ми-17-1 В для Индии

«Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал Пограничным войскам Республики Индия шесть вертолетов Ми-17-1 В. Машины прошли ремонт на новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ).

По данным холдинга, на индийских вертолетах проведен полный цикл работ по капитальному ремонту, в ближайшее время они отправятся к месту постоянного базирования. «НАРЗ выполняет работы по ремонту вертолетов типа Ми-8/17 для целого ряда зарубежных эксплуатантов, однако контракт с Пограничными войсками был реализован впервые. Во время приемки делегация заказчика ознакомилась с итогами выполненных работ и технологиями, применяемыми на предприятии. Завод получил высокие оценки со стороны индийских военных специалистов и сейчас обсуждается вопрос дальнейшего сотрудничества», — процитировали в пресс-службе заместителя гендиректора «Вертолетов России» по послепродажному обслуживанию Игоря Чечикова.