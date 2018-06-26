«Швабе» создало новые криосистемы для инфракрасных фотодетекторов

Новые двухступенчатые системы охлаждения фотодетекторов Холдинга «Швабе» эффективнее действующих аналогов за счет сниженного потребления мощности. В составе инфракрасных приборов они могут использоваться в медицине, строительстве и для проведения поисково-спасательных работ.

Ученые и инженеры предприятия Холдинга «Швабе» — НПО «Орион» изобрели две полезные модели микрокриогенных систем. Устройства охлаждают матричные фотодетекторы в широких температурных диапазонах, за счет чего получается максимально четкое изображение в инфракрасном спектре. Технология может применяться в приборах для систем безопасности, спасательных операций МЧС, устранения утечки тепла в помещениях, а также врачами при лечении сложных заболеваний. Это могут быть приборы ночного видения и тепловизоры.

«Некоторые инфракрасные фотоприемники требуют поддержания крайне низких температур для избавления картинки от лишних шумов. Преимущество разработок „Орион“ в том, что их потребляемая мощность ниже, а соответственно — коэффициент полезного действия выше, чем у других», — отметил генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов.

Первая модель представляет собой микрокриогенную систему Стирлинга с электрокалорической ступенью охлаждения в диапазоне 110-150K. Вторая модель — систему с лантаноидным регенератором и магнитокалорической ступенью охлаждения, которая отличается повышенной эффективностью вблизи температуры охлаждения 80К.