ГК «Русагро» начало заселение крупнейшего животноводческого комплекса на Дальнем Востоке

26 июня группа компаний «Русагро» начала поставку первой партии свиноматок на новую племенную ферму, построенную в ТОСЭР «Михайловский» Приморского края. В настоящее время завезено 500 свиней. До декабря 2018 года планируется поставить 3 600 свиноматок и 80 хряков из Дании.

С 2016 года «Русагро» реализует на Дальнем Востоке проект по строительству вертикально-интегрированного свиноводческого кластера мощностью 82 тыс. тонн свинины в живом весе. Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей.

Первая товарная продукция будет произведена в 2019 году, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год. Весь объем будет перерабатываться на собственном мясоперерабатывающем заводе. ООО «Русагро-Приморье». В 2021 году на свиноводческих предприятиях будут работать более 2000 сотрудников.

В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе

Конфигурация проекта предусматривает:

• племенную ферму на 3 000 чистопородных свиноматок и цех производства семени (поставка животных: июнь-сентябрь 2018 г.);

• шесть свинокомплексов по 3 000 свиноматок в каждом (поставка животных с племфермы: январь-май 2019 г.);

• элеватор (пуско-наладка первой очереди и технологическая загрузка силосов: сентябрь 2018 г.);

• комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн (окончание строительства: май 2019 г.);

• завод по переработке отходов (окончание строительства: июнь 2019 г.);

• убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год (окончание строительства: февраль 2020 г.).

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