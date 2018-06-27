Трансмашхолдинг изготовил 6 вагонов повышенной комфортности для Свердловской пригородной компании

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил шесть вагонов с креслами для сидения стандартной и улучшенной планировки (модели 61-4458.00 и 61-4458.01) Свердловской пригородной компании. Об этом сообщили в Департаменте по внешним связям Трансмашхолдинга.

Договор на поставку восьми вагонов был подписан в январе 2018 года. Вагоны с креслами для сидения будут эксплуатироваться по туристическим направлениям: пять из них предполагается использовать по проекту «Императорский маршрут», три — для VisitTyumen. Для ТВЗ это первый опыт создания брендированных туристических вагонов.

Вагоны принадлежат к самой современной серии пассажирского подвижного состава, который выпускается на Тверском вагоностроительном заводе. Они комфортабельные, светлые, вместительные — пассажирам здесь будет очень удобно во время путешествий. В вагонах со стандартной планировкой установлены 60 эргономичных кресел, с улучшенной — 40. Кресла имеют подлокотники, откидные столики, опоры для ног. В каждом блоке кресел смонтированы персональные аудиомодули и розетки. Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, информационными табло, аппаратами приготовления и раздачи питьевой воды, витринами, экологически чистыми туалетными комплексами.

В салонах вагонов размещены мониторы для трансляции познавательных программ, фильмов и другой информации.

Кузова вагонов изготавливаются из коррозионностойких сталей, срок их эксплуатации — 40 лет. В декабре 2018 года Свердловская пригородная компания получит еще два вагона — модели 61-4458.14. Вагоны этой модели рассчитаны на комфортный проезд 45 пассажиров, а также туристов с ограниченными возможностями.