Новый участок трассы «Таврида» открылся в районе Белогорска

Пуск движения с участка старой автодороги Керчь — Феодосия — Симферополь на шестикилометровый участок трассы «Таврида» прошел в районе Белогорска. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов, передает пресс-служба ведомства.

«Технический перепуск движения — это стандартная процедура, выполняемая генподрядчиком в рамках контракта. Она проводится для того, чтобы дорожники получили возможность приступить ко второй очереди строительства трассы „Таврида“. Работы на первой очереди строительства еще не закончены, однако благодаря высокому качеству работ и соблюдению сроков уже сегодня можно будет оценить качество будущей трассы», — отметил он.

Пресс-служба напоминает, что согласно государственному контракту рабочее движение на первой очереди трассы «Таврида» по двум полосам от Керчи до Симферополя будет открыто в декабре 2018 года. 250 км трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя планирует ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Компания «ВАД» из Санкт-Петербурга была назначена генподрядчиком строительства трассы «Таврида» осенью прошлого года. Строительство разделено на семь участков (этапов), шесть из которых проходят по Республике Крым, ещё один — по территории Севастополя. Общая протяжённость трассы составит 250,7 км, стоимость — около 149,3 млрд рублей. Запуск движения транспорта по «Тавриде» будет осуществляться в две очереди.