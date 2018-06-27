Площадь поликлиники клинической больницы Челябинска выросла на 1,6 тыс квадратных метров

Реконструкция поликлиники областной клинической больницы завершена в Челябинске. Обновление началось в марте 2017 года. Восстановлено было само здание поликлиники, а также возведен пятиэтажный пристрой площадью 1,6 тысяч кв. метров. На эти цели из регионального бюджета было направлено 160 млн рублей.

Реконструкция позволяла увеличить пропускную способность вдвое с 500 пациентов в смену до 1000-1100 человек. Возросло с 75 до 150 количество специалистов, ведущих прием в поликлинике. Самое современное оборудование и квалификация медиков позволили приблизить друг к другу два звена, которые раньше существовали отдельно, — консультативную и диагностическую помощь.

Старое здание проектировалося и строилося в 50-е годы прошлого века, по тем стандартам лифты не были предусмотрены. В сегодняшних условиях они необходимы. Поэтому пришлось пристраивать дополнительное помещение для шахты подъемников. Общая площадь поликлиники увеличилась до 5 тысяч кв. метров. Регистратуры теперь находятся на каждом этаже для большего комфорта пациентов. К слову, весь период реконструкции поликлиника работала в штатном режиме, поскольку прием пациентов главная клиника Южного Урала остановить просто не могла. Также неоспоримым преимуществом как для пациентов, так и для медработников стало то, что теперь все корпуса больницы соединены между собой переходами — от первого до 11-го можно дойти, не выходя на улицу.

Консультативная поликлиника ЧОКБ — одна из крупнейших поликлиник многопрофильных больниц Челябинской области, обладающая мощным кадровым и диагностическим потенциалом. Ежегодно врачи поликлиники обеспечивают специализированный консультативный прием более 200 тысяч пациентов с наиболее сложными и труднодиагностируемыми заболеваниями. За годы работы поликлинику посетило почти 9,5 миллионов пациентов.

Специализированную высококвалифицированную консультативно-диагностическую помощь оказывают на 34 специализированных приемах. Врачи поликлиники принимают решения о назначении самых современных и высокотехнологичных методов лечения, планируется госпитализация с применением эксклюзивных методик.

Помимо штатных врачей, консультативный прием осуществляют заведующие профильными отделениями облбольницы, главные специалисты министерства здравоохранения Челябинской области и сотрудники 8 кафедр Южно-Уральского медуниверситета, базирующихся в ЧОКБ.

Успешно работают 12 специализированных центров: офтальмологический и глаукомный центр, эндокринологический центр, центр профилактики инфаркта миокарда, сурдологический центр, центр иммунологии-аллергологии, фониатрический центр, центр для больных эпилепсией, центр для больных рассеянным склерозом, центр воспалительных заболеваний кишечника, центр системных заболеваний соединительной ткани, центр для больных с трансплантированной почкой, лечебно-поликлинический центр для лиц, подвергшихся радиации вследствие аварии на ПО «Маяк», и участников ликвидации Чернобыльской АЭС.

Поликлиника ЧОКБ лидирует и в части внедрения информационных технологий. Так, электронная амбулаторная карта внедрена еще с 2012 года, и сейчас вся медицинская документация архивируется на сервере больницы в электронном виде. Обслуживание пациентов организовано по предварительной записи. В 2015 году создан многоканальный call-центр. Электронная амбулаторная карта пациента позволяет врачам увидеть результаты назначенных обследований, внести их в документ, своевременно назначить лечение и запланировать госпитализацию. Пациенты получают заключение специалиста поликлиники в 93% случаев непосредственно в день обращения.