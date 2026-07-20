Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (занимается разработкой низкоорбитальной спутниковой группировки и планирует предоставление услуг широкополосной передачи данных с глобальным покрытием, входит в «ИКС Холдинг») провела второй пакетный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки для услуг связи нового поколения.
«Российская аэрокосмическая компания „Бюро 1440“ продолжает развёртывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения. 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании», — говорится в сообщении компании «Бюро 1440».
После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты‑носителя, затем Центр управления полетами «Бюро 1440» взял группировку на контроль. Спутники будут переходить к целевой работе после завершения проверок и ввода в эксплуатацию.
23 марта 2026 года состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи (группировки «Рассвет»), которые были произведены и подготовлены компанией для работы в космосе. Спутники были выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты‑носителя «Союз 2.1Б» и взяты под управление ЦУП «Бюро 1440». После окончания проверки и запуска бортовых систем они начали движение на целевую орбиту.
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