MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 9895
Kотенко Cергей Космонавтика

Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440

© habrastorage.org
© habrastorage.org

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (занимается разработкой низкоорбитальной спутниковой группировки и планирует предоставление услуг широкополосной передачи данных с глобальным покрытием, входит в «ИКС Холдинг») провела второй пакетный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки для услуг связи нового поколения.

«Российская аэрокосмическая компания „Бюро 1440“ продолжает развёртывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения. 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании», — говорится в сообщении компании «Бюро 1440».

После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты‑носителя, затем Центр управления полетами «Бюро 1440» взял группировку на контроль. Спутники будут переходить к целевой работе после завершения проверок и ввода в эксплуатацию.

23 марта 2026 года состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи (группировки «Рассвет»), которые были произведены и подготовлены компанией для работы в космосе. Спутники были выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты‑носителя «Союз 2.1Б» и взяты под управление ЦУП «Бюро 1440». После окончания проверки и запуска бортовых систем они начали движение на целевую орбиту.

© s0.rbk.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: habr.com

Комментарии 17

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Nelton Nelton20.07.26 12:13:21

    Очень непонятный запуск.
    Какой ракетой, с какого космодрома?

    На официальных ресурсах (включая Бюро 1440) этой новости нет, только перепечатки по кругу друг у друга.
    Может к вечеру прояснится.

    #1319490
    • Badassgoliath Badassgoliath20.07.26 12:19:56

      В Максе бюро 1440 есть эта новость.

      #1319491
    • Нет аватара Siver6320.07.26 13:03:45

      Украина заявляла, что постарается максимально противодействовать этому. Может поэтому и тишина.
      А событие наиважнейшее в части разворачивания нашего аналога.

      #1319494
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski20.07.26 16:12:59

        Тут не просто Укpаина — самая не так уж много она может помешать — тут дело в западе который сделать все чтобы навредить России — в этом деле тоже. Поэтому минимум информации сейчас идет со стороны Бьюро 1440 — на ТГ тоже есть короткая инфа.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:39 20.07.26
        #1319501
    • Нет аватара Kотенко Cергей20.07.26 16:25:51

      Появилась неподтверждённая информация, что с Плесецка, 16 штук

      #1319502
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski20.07.26 16:43:06

        Это сейчас стратегический проект, так что неудивительно что Плесецк. Правда, обычно про сaмые пуски сообщалось — если надо без подробностей про груз.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:47 20.07.26
        #1319503
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski20.07.26 21:35:29

        Группа российских низкоорбитальных аппаратов системы спутниковой передачи данных «Рассвет» была замечена над американскими Гавайами.

        Сообщается также, что на орбиту успешно выведена новая партия спутников «Рассвет», а их общее количество превысило 30 аппаратов.
        https://t.me/ne...olumnist/178569

        #1319516
        • Комментарий удалён
        • Нет аватара Kотенко Cергей20.07.26 22:32:52

          31 спутник

          #1319520
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski20.07.26 23:07:18

            Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» провела второй пакетный запуск спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

            «19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании. После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами „Бюро 1440“», — сообщили в компании.
            Честно говоря, не понимаем, почему нет официального сообщения ни от Роскосмоса, ни от Министерства Войны Империума, Космические войска ВКС которых и вывели второй пакет «мирных» КА типа «Рассвет» с военного космодрома Плесецк с 43-й площадки РКН «Союз-2.1Б"😉. Может, позже будет. И фото и видео тоже не нашли пока с запуска.

            Но, судя по всему (в том числе и по видео с паровозиком из Ромашково с «Рассветами»), запуск успешный, так что с 11-м успешным запуском пусковой программы года, 2-м пакетным запуском Русс-Старлинков «Рассветов», и 162-м запуском в безаварийной серии Рогозина-Борисова-Баканова всех причастных и всем, кому дорог Имперский космос😉
            https://t.me/po...oy_kazman/39836

            #1319521
        • Нет аватара post020.07.26 23:10:17

          Получается примерный азимут спутников 112,5° Восток Юго-Восток. По пути северный морской путь, Беренгов пролив, Гаваи, Восточная Европа и по новой.

          #1319522
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski20.07.26 23:24:16

    10 лет тому назад так бы не написал про это событие, но теперь другое время и мы тоже меняемся:

    Сегодняшний пуск сделан в лучших советских-сталинских традициах — когда делали втихую большую работу и все узнавали про нее только тогда когда видны были ее настoящие результаты.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:15 21.07.26
    #1319523
  • Нет аватара BRO21.07.26 11:14:58

    Когда планируется прием стабильного сигнала над Восточной Европой?

    #1319537
    • Нет аватара Лексур21.07.26 21:27:29

      Так нам и расскажут, ждите и надейтесь.

      #1319581
      • Нет аватара DimaY21.07.26 22:02:52

        Я надеюсь, что расскажут после Победы, не раньше.

        #1319583
        • Нет аватара Лексур21.07.26 22:25:41

          Тоже не обязательно. Не все данные стареют быстро. Армия, любая, вообще не очень своей информацией делиться любит.

          Отредактировано: Лексур~22:25 21.07.26
          #1319585