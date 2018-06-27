«ИНКО-ТЭК Агро Алабуга» начал строительство завода комплексных минеральных удобрений в Татарстане

21 июня на строительной площадке завода «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга» произведена забивка первой сваи в фундамент будущего здания. Строительство планируется завершить до конца 2018 года, а в первом квартале 2019 года — запустить производство.

Резидент ОЭЗ «Алабуга» — «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга» — реализует проект по строительству завода по производству комплексных минеральных удобрений. Первый камень в основание здания завода был заложен 8 декабря 2017 года.

Проектная годовая мощность производства составит 120 тысяч тонн продукции, включающей в себя удобрения под каждую конкретную сельскохозяйственную культуру. Основная часть выпускаемой продукции будет ориентирована на внутреннее потребление. Объем инвестиций в строительство завода составляет порядка 815 млн. рублей.

Проект компании — приготовление индивидуальной гранулы под каждое поле, под каждую культуру, что позволяет рассчитывать не только на прирост урожайности, но и на следующий скачок в экологичности выпускаемой сельхозпродукции.