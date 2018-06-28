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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь заложила киль второго сухогрузного судна проекта RSD32M

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26 июня на Окской судоверфи (Нижегородская область) состоялась закладка киля второго из восьми сухогрузных судов проекта RSD32M, строящихся по заказу ПАО «ГТЛК».

Сухогрузы предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов класса 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

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http://osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-zalozhila-kil-vtorogo-suhogruznogo-sudna-proekta-rsd32m

Окская судоверфь, Навашино, RSD32M
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    28.06.1807:24:52

    нижегородская область,а не новгородская

    #1048125
    • Katamaran Katamaran
      28.06.1807:26:20

      вечно эти педальки под ногами путаются. спасибо за уточнение

      #1048127
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