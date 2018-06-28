Окская судоверфь заложила киль второго сухогрузного судна проекта RSD32M

26 июня на Окской судоверфи (Нижегородская область) состоялась закладка киля второго из восьми сухогрузных судов проекта RSD32M, строящихся по заказу ПАО «ГТЛК».

Сухогрузы предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов класса 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.