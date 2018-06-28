Окская судоверфь заложила киль второго сухогрузного судна проекта RSD32M
Сухогрузы предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов класса 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.
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28.06.1807:24:52
28.06.1807:26:20