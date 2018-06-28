В Петрозаводске спущено на воду учебное парусно-моторное судно «Святой Косма»

В морском клубе «Полярный Одиссей» (г. Петрозаводск, Карелия) спущено на воду деревянное детское учебное парусно-моторное судно «Святой Косма».

Струг «Святой Косма» — это уже 37-е судно в истории клуба. Оно построено для клуба юных моряков «Паллада» города Козьмодемьяновск Республики Мари Эл.

Петрозаводчане активно поддержали проект, который в приволжской республике был задуман еще несколько лет назад. Он был утвержден в 2014 году и начал реализовываться на деньги местных спонсоров. Они хотели построить для детей на стапелях петрозаводского клуба «Полярный Одиссей» копию струга времен Азовских походов начала Петровской эпохи. Но средств хватило лишь на закладку киля судна. Только в этом году, благодаря гранту президента РФ, струг удалось достроить.

Как сообщил руководитель клуба «Паллада» Андрей Желудков, в начале июля судно вместе с юными моряками отправится в свое первое путешествие по Онего, Беломорско-Балтийскому каналу, через Белое озеро на Волгу. В конце августа — ко Дню Военно-Морского флота России — струг должен прибыть в Козьмодемьянск.