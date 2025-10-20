19 октября, в День работников дорожного хозяйства состоялось открытие движения по обновленному Лобановскому мосту в Петрозаводске. Он стал настоящей визитной карточкой города. Специалисты провели здесь большую работу: оборудовали дождевую канализацию, переустроили электросети и сети связи, заменили железобетонные опоры нового моста, увеличили ширину тротуаров до 3 метров. Для комфорта автомобилистов вдвое увеличили количество полос движения, любители велоспорта смогут по достоинству оценить отдельные велодорожки шириной 1,5 метра. Настоящим украшением Лобановского моста стала уникальная архитектурная подсветка. Также подрядчик облагородил и прилегающую территорию.

Новый мост имеет огромное значение для развития городской инфраструктуры Петрозаводска, он позволит улучшить транспортную доступность центральных районов города за счет перераспределения транспортных потоков. По обновленной эстакаде вновь будут курсировать троллейбусы № 3 и 6.

По контракту объект должны открыть в конце июля 2026 года, однако благодаря использованию уникальных проектных решений, а также грамотной работе подрядной организации завершить работы стало возможным на полгода раньше установленного срока.

Напомним, что все работы на Лобановском мосту проводили в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» за счет республиканского бюджета. Сам мост был построен еще в 1963 году, и с тех пор не подвергался серьезным ремонтам. С 2017 года он был признан аварийным.

https://ptzgovo...v-petrozavodske

https://factorn.../?p=26050#26041