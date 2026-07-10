11 новых автобусов среднего класса приобрели для Петрозаводска за счёт регионального бюджета и федерального финансирования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Техника уже доставлена в карельскую столицу.

Комфортабельные автобусы среднего класса марки ПАЗ были закуплены за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая вместимость новых автобусов составляет 71 человек. Транспорт оборудован низкопольной площадкой для перевозки пассажиров в инвалидных колясках, а также родителей с детскими колясками. В салонах установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, автоинформатор с электронными рейсоуказателями и аппаратура спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС с устройством вызова экстренных оперативных служб. Новые модели обеспечены усиленной подвеской и удлиненным кузовом, что позволяет перевозить больше пассажиров. Также автобусы оснащены пневмоподвеской, позволяющей опускать высоту кузова.

Карелия вошла в федеральную программу нацпроекта, по которой в течение 3-х лет — в 2026-ом, 2027-ом и 2028-ом — будут приобретены 45 автобусов. 11 из них — это первая партия.

Напомним, в прошлом году для карельской столицы было приобретено 28 новых автобусов, сегодня все они задействованы на городских маршрутах. В 2027 и 2028 годах в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта планируется приобретение 14 и 20 автобусов соответственно.