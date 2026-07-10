В Петрозаводск прибыли еще 11 новых автобусов
11 новых автобусов среднего класса приобрели для Петрозаводска за счёт регионального бюджета и федерального финансирования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Техника уже доставлена в карельскую столицу.
Комфортабельные автобусы среднего класса марки ПАЗ были закуплены за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая вместимость новых автобусов составляет 71 человек. Транспорт оборудован низкопольной площадкой для перевозки пассажиров в инвалидных колясках, а также родителей с детскими колясками. В салонах установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, автоинформатор с электронными рейсоуказателями и аппаратура спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС с устройством вызова экстренных оперативных служб. Новые модели обеспечены усиленной подвеской и удлиненным кузовом, что позволяет перевозить больше пассажиров. Также автобусы оснащены пневмоподвеской, позволяющей опускать высоту кузова.
Карелия вошла в федеральную программу нацпроекта, по которой в течение 3-х лет — в 2026-ом, 2027-ом и 2028-ом — будут приобретены 45 автобусов. 11 из них — это первая партия.
Напомним, в прошлом году для карельской столицы было приобретено 28 новых автобусов, сегодня все они задействованы на городских маршрутах. В 2027 и 2028 годах в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта планируется приобретение 14 и 20 автобусов соответственно.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 19 октября, в День работников дорожного хозяйства состоялось открытие ...урная подсветка. Также подрядчик облагородил и прилегающую территорию.
- Масштабный инвестиционный проект позволит увеличить численность сотрудников...лощадь всех помещений увеличится более чем на 2 000 кв. метров.
- Дом молодежи торжественно открыли 24 марта, на проспекте Александра Не...пультом, инструментами и студией звукозаписи, комната для приема пищи.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0