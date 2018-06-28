Детский сад на 240 мест открыли в Ивановской области

В микрорайоне Просторный города Кохма начал работать новый детский сад на 240 мест. Двухэтажное здание спроектировано так, чтобы процесс воспитания и развития детей шёл максимально эффективно: есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, изостудия, помещение для дополнительного образования детей.

Строительство этого детского сада началось в 2015 году. Оно велось более двух лет и обошлось в 161 млн рублей, большая часть из которых поступила из регионального и федерального бюджетов.

Детский сад оснащен по последнему слову техники, много внимания уделено вопросам безопасности малышей, вплоть до того, что температура горячей воды в детских туалетных комнатах автоматически поддерживается на уровне температуры человеческого тела — 36,6 градуса.