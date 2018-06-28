В Калужской области дан старт строительству завода по выпуску суперконцентратов красителей и добавок

В индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе состоялась церемония, посвящённая началу строительства завода австрийской компании «Габриэль-Хеми».

Новое предприятие будет выпускать суперконцентраты красителей и добавок, используемых при производстве различных изделий из пластмасс.

Андреас Бергер, член Совета директоров, финансовый директор группы компаний «Габриэль-Хеми»

— Первоначально мы планировали инвестиции в 280 миллионов рублей, но на сегодняшний день мы говорим о значительном увеличении инвестиций до 400 миллионов. Поскольку мы верим в российский рынок, нам нужно место для роста. И Калуга, индустриальный парк «Ворсино» — это без сомнения лучшее из того, что мы видели за последние годы. Сейчас мы говорим о первом этапе, но будет ещё две фазы развития предприятия и в итоге мы выйдем на сумму инвестиций в 1 миллиард рублей.

Продукция компании применяется для окрашивания и придания специальных свойств пластиковой упаковке для пищевых продуктов и напитков, косметики и парфюмерии, различных изделий бытового назначения, медицинских товаров. Она активно применяется в автомобильной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Дочерние производства компании расположены в Германии, Великобритании, Италии, Венгрии, Чехии, Польше и России. В нашей стране предприятие «Габриэль-Хеми» работает в Рузском районе Подмосковья. Но из-за недостатка энергетических возможностей и отсутствия перспектив для расширения руководством компании принято решение перенести производство на калужскую землю.

По словам управляющего директора ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» Ольги Пуриковой, новые корпуса завода появятся в калужском индустриальном парке менее, чем через год. Они станут новой точкой отсчёта для продвижения компании в России и шансом удвоить производство её продукции на территории нашей страны.

По заверениям представителей австрийской компании, новое производство будет соответствовать всем требованиям российского законодательства, а также отвечать самым высоким отечественным и зарубежным стандартам организации производства и качества продукции.