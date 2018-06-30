Цех по производству ПЭТ-преформ открыт в Якутске

Компания «Сахапластех» построила и ввела в эксплуатацию производственный цех по выпуску ПЭТ-преформ. Проект реализован в Якутске на территории Индустриального парка «Кангалассы» по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

На данный момент в Республике Саха (Якутия) нет производителей ПЭТ-преформ, следовательно, какая-либо серьезная конкуренция отсутствует, что позволяет рассчитывать на экономическую выгодность нового бизнеса.

"В настоящее время на рынке наблюдается ярко выраженный рост спроса на упаковку в ПЭТ-тару, которая в среднем на 10-20% дешевле, чем альтернативная упаковка, — поясняет директор ООО «Сахапластех» Леонид Посельский. — До сих пор местные производители безалкогольных напитков и очищенной воды были вынуждены закупать ПЭТ-преформы в других регионах России. Вследствие удаленности от поставщиков, временная разница между оплатой товара и поступлением его на склад была значительной, что нередко приводило к убыткам, связанным с простоем производства. Появление производства на месте значительно улучшит ситуацию".

Согласно расчетам, годовая потребность местных производителей прохладительных напитков и питьевой воды в подобной таре в целом по Якутску составляет более 18 млн. ПЭТ-преформ в год. «Сахапластех» при выходе на проектную мощность будет ежегодно выпускать 8,4 млн. ПЭТ-преформ, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям