На станциях КрасЖД начали работать 11 новых тепловозов ТЭМ18ДМ



ТЭМ18ДМ

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Одиннадцать новых тепловозов серии ТЭМ18ДМ начали работу станциях Красноярской железной дороги. Локомотивы поступили на магистраль в рамках инвестиционного проекта «Обновление подвижного состава ОАО «РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Машины предназначены для маневровой работы. В настоящее время они уже используются для формирования поездов и обслуживания пунктов погрузки и выгрузки вагонов на станциях Красноярского узла: Красноярск, Красноярск Северный, Бугач, Енисей, Злобино, Базаиха и Красноярск Восточный.

Создавая эту модель локомотива, российские инженеры учли климатический фактор, в частности, резкие перепады температуры, характерные для регионов Сибири. В тепловозах созданы комфортные условия для работы машинистов КрасЖД как в период экстремальных морозов (до -50 градусов), так и в сильную жару (свыше +40). Маневровые локомотивы оборудованы просторной кабиной с установкой кондиционирования воздуха, обеспечивающей поддержание постоянной температуры в салоне. Управление осуществляется как в ручную — машинистом, так и автоматически — компьютером.Еще одно достоинство новой техники — мощный дизельный двигатель, оснащённый инновационной системой охлаждения. Кроме того, в новых тепловозах применяются современные системы микропроцессорной диагностики, что обеспечивает экономию топлива, а также снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание.

Всего в период с апреля 2013 по июнь 2018 года на Красноярскую железную дорогу поступили 46 локомотивов этой серии. Они уже зарекомендовали себя как надежная и эффективная техника.

Одиннадцать новых тепловозов серии ТЭМ 18 ДМ начали работу станциях Красноярской железной дороги. Локомотивы поступили на магистраль в рамках инвестиционного проекта «Обновление подвижного состава ОАО «РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Машины предназначены для маневровой работы. В настоящее время они уже используются для формирования поездов и обслуживания пунктов погрузки и выгрузки вагонов на станциях Красноярского узла: Красноярск, Красноярск Северный, Бугач, Енисей, Злобино, Базаиха и Красноярск Восточный.

Создавая эту модель локомотива, российские инженеры учли климатический фактор, в частности, резкие перепады температуры, характерные для регионов Сибири. В тепловозах созданы комфортные условия для работы машинистов КрасЖД как в период экстремальных морозов (до — 50 градусов), так и в сильную жару (свыше + 40). Маневровые локомотивы оборудованы просторной кабиной с установкой кондиционирования воздуха, обеспечивающей поддержание постоянной температуры в салоне. Управление осуществляется как в ручную — машинистом, так и автоматически — компьютером.

Еще одно достоинство новой техники — мощный дизельный двигатель, оснащённый инновационной системой охлаждения. Кроме того, в новых тепловозах применяются современные системы микропроцессорной диагностики, что обеспечивает экономию топлива, а также снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание.

Напомним, в период с апреля 2013 по июнь 2018 года на Красноярскую железную дорогу поступили 46 локомотивов этой серии. Они уже зарекомендовали себя как надежная и эффективная техника.