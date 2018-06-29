В Пермском регионе СвЖД с начала года отремонтировано почти 60 км пути

В Пермском регионе Свердловской железной дороги с начала сезона путевых работ обновлено 59 км железнодорожного пути, завершен ремонт на перегонах Кез — Кабалуд, Юг — Кукуштан. По информации пресс-службы магистрали, ремонт пути в регионе начался 1 апреля с участка Иренский — Кунгур.

В настоящее время на перегоне Верещагино — Менделеево идет второй этап работ. На очереди — капитальный ремонт на перегонах Ферма — Мулянка и Лек — Кордон, а также однопутного участка Березники-Сортировочные — Заполье-Уральское.

В Пермском регионе СвЖД уже несколько лет применяется технология непрерывного цикла, когда участок пути закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, а поезда идут по соседнему пути. Таким образом достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как работа ведется круглосуточно и не нужно каждый раз подводить к месту технику, а затем вновь освобождать путь для движения поездов. В целях увеличения пропускной способности участков, пассажирские и грузовые поезда курсируют по специально разработанным графикам, позволяющим регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочной работе.

В летнем (самом масштабном) этапе ремонтно-путевой кампании в Прикамье принимают участие свыше 200 работников железнодорожных предприятий, задействованы две (с июля — три) путевые машинные станции, около 30 единиц техники, механизированные комплексы. Всего в текущем году всеми видами ремонта в Пермском крае планируется обновить 232,4 км пути, заменить 91 комплект стрелочных переводов.

Эти меры позволят повысить надежность объектов инфраструктурного комплекса железной дороги и увеличить скорость движения поездов на отремонтированных участках: пассажирских до 100 км в час, грузовых — до 80 км в час.