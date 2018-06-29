БПК размещает производство 5-осевых обрабатывающих центров на заводе «Саста»



станкостроительный завод "Саста"

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Размещение производства металлообрабатывающего оборудования на Сасовских заводах в Рязанской области происходит в рамках созданного в прошлом году совместного российско-тайваньского предприятия, 51% которого принадлежит «Балтийской Промышленной Компании», а 49% - Buffalo Machinery.

Для создания эффективного и современного производства в настоящий момент ведется техническое переоснащение и модернизация станкостроительного завода «Саста» и Сасовского литейного завода: ведется реконструкция и ремонт производственных площадей, закуплено и вводится в эксплуатацию новое плавильное оборудование, сотрудники завода запускают и осваивают новые металлообрабатывающие станки заготовительной группы.

Линейка металлообрабатывающего оборудования, планируемого к размещению в Сасове, — это новые высокоточные 5-ти осевые обрабатывающие центры AXILE, соответствующие концепции производства «Индустрия 4.0».

В настоящий момент станкостроительный завод «Саста» ожидает поступления новой модельной оснастки для отливки первой партии станин и основных станочных узлов для новых 5-ти осевых станков совместного российско-тайваньского производства.

Это оборудование создано для решения сложных производственных задач. Станки обладают интеллектуальной системой управления, которая обеспечивает максимальную производительность и точность обработки деталей. Данные 5-ти осевые обрабатывающие центры оснащены системой мониторинга температурных расширений, датчиками вибрации и системой контроля работоспособности всех узлов для организации своевременного технического обслуживания.





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Сасовский литейный завод

Вводится в эксплуатацию новая плавильная установка емкостью 3,5 тонны. Это позволит изготавливать отливки из чугуна массой до 6200 кг. Кроме этого появится возможность дублировать находящуюся в эксплуатации плавильную установку Inducoterm.

Проводится модернизация имеющейся плавильной установки Inducoterm: замена системы охлаждения, трансформатора,ТПЧ, индукторов и огнеупорных плит.

Вводится в эксплуатацию новая градирня, что позволит существенно увеличить производительность, особенно в летний период, и исключить простои.

Ведутся работы по застройке новой камеры отжига длиной 8 метров.

Закуплено и устанавливается новое оборудование в заводскую лабораторию, что позволит, в результате еще более точны анализов и испытаний, практически полностью исключить возможность производственного брака.

Ведется реконструкция крыши литейного цеха и общий косметический ремонт.





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© Фото из открытых источников

Станкостроительный завод «Саста»

На сварочно-заготовительном участке введена в эксплуатацию установка гидроабративной резки Т6000 производства F.O.R.T., Россия. Гидроабразивная резка имеет ряд неоспоримых преимуществ перед термическими видами раскроя металла. Это отсутствие нагрева разрезаемых заготовок, то есть отсутствует термическое воздействие на материал, что исключает термические напряжения и деформации обрабатываемого материала. В конечном итоге, это предотвращает упрочнение, деформирование, а также загрязнение такими элементами, как вредные испарения и газы, присущие другим видам резания при обработке. И еще один немаловажный плюс — нетзапылённости. На сегодняшний день данный станок позволил нам увеличить толщину листа обрабатываемого до 150 мм.

Запущен и функционирует новый станок лазерной резки с ЧПУ BySmart Fiber 3015×2000 мм фирмы Bystronik производства Швейцария. Данное оборудование позволило увеличить толщину обрабатываемого листового материала до 12 мм, а также расширить его ассортимент, включая обработку нержавеющей стали и листов из цветного металла.





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© Фото из открытых источников

Ожидается поставка вальцегибочного станка фирмы Promau S.R.l. (Италия) DAVI MCA 2520. Рабочая длина вала- 2550 мм, максимальная толщина сгибаемого листа — 8 мм.

Ведется набор на рабочие и административные специальности.

Запущена система производственной практики для ВУЗов и ССУЗов города Сасово и Рязанской области, Московского государственного технологического университета «Станкин» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Справка

Buffalo Machinery — один из крупнейших тайваньских производителей металлообрабатывающего оборудования самой широкой номенклатуры. Выпускает металлорежущие станки под собственными брендами Microcut, Challenger и Axile. Также является крупным OEM-производителем станочного оборудования ряда известных европейских марок. Металлорежущее оборудование Buffalo Machinery используется на многих российских промышленных предприятиях, в том числе и для выполнения важных государственных заказов. Станки Buffalo Machinery успешно эксплуатируются в 52 странах мира.





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Доктор Поль Чанг — основатель и президент компании Buffalo Machinery (Тайвань), председатель комитета по возобновляемой энергетике республики Тайвань, профессор Государственного Электротехнического Университета Тайваня — посетил станкостроительный завод «Саста» и Сасовский литейный завод.

В составе делегации произвел осмотр производственных площадей Сасовских заводов: возможности литейного производства, а также механообрабатывающего цеха и сборочных участков. В ходе экскурсии представителями тайваньской стороны был задан ряд вопросов, а также высказан ряд советов и пожеланий по повышению производственных процессов.