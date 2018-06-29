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Дорожное строительство

Новый асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области

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Компания «Южуралмост» запустила асфальтобетонный завод в Сосновском районе. Производство будет выпускать продукцию для строительства и ремонта дорог. Завод — транспортабельный, он произведен в Германии, в Челябинскую область его привезли и смонтировали. Его также можно будет перемещать по региону и в дальнейшем: его составляющие перевозятся в контейнерах и легко собираются. Такая особенность сократит время транспортировки асфальтобетонных смесей и финансовые затраты.

Объем инвестиций превышает 200 млн рублей.

Производство готово выпускать до 240 т асфальта в час. С его открытием будут полностью закрыты потребности в асфальте в Челябинской области.

Асфальтобетонный завод отличается низким энергопотреблением и высокой теплоизоляцией нагреваемых элементов, что способствует защите окружающей среды и безопасности работ, а также повышает его экономическую эффективность. На защиту окружающей среды направлены теплоизоляция нагреваемых элементов, защита от шума и вредных эмиссий обеспечивается инновационной системой звукоглушителей и системой пылеулавливания.

  •  © xn--74-6kcptxichuaoj.xn--p1ai

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http://gubernator74.ru/news/boris-dubrovskiy-prinyal-uchastie-v-zapuske-novogo-asfaltobetonnogo-zavoda-22908

Челябинская область
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