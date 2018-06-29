Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот

29 июня очередной Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании Аэрофлот.

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89113 и заводской 95160. Первый полет самолет совершил 04.04.2018.

Полученный борт стал 45 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 5 уже произведены и будут поставлены в течение этого года.

В настоящий момент борт совершает перелет в базовый аэропорт компании Аэрофлот Шереметьево.