Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот
29 июня очередной Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании Аэрофлот.
Данный борт имеет регистрационный номер RA-89113 и заводской 95160. Первый полет самолет совершил 04.04.2018.
Полученный борт стал 45 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 5 уже произведены и будут поставлены в течение этого года.
В настоящий момент борт совершает перелет в базовый аэропорт компании Аэрофлот Шереметьево.
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29.06.1814:46:42