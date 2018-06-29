Детский сад на 220 мест с бассейном открыт в Ростовской области

Новый детский сад на 220 мест открылся сегодня в г. Аксае, его будут посещать дети трех до семи лет. Он стал самым большим дошкольным учреждением в городе. Кроме 12 групп, в детском саду есть спортивный, музыкальный залы, бассейн, изо-студия, театр, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, компьютерный класс и даже бассейн.

Садик оснащен современными системами пожарной безопасности и радиофикации (голосового оповещения), территория огорожена и освещена, во дворе оборудованы беседки и детские площадки для прогулок на свежем воздухе.

Напомним, что за последние пять лет в Аксайском районе построили 6 новых детских садов, а также установили семь модулей в имеющихся садиках. Это позволило дополнительно ввести в дошкольных образовательных учреждениях 1,5 тысячи мест.