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Детские сады и школы

Детский сад на 220 мест с бассейном открыт в Ростовской области

  •  © aksayland.ru

Новый детский сад на 220 мест открылся сегодня в г. Аксае, его будут посещать дети трех до семи лет. Он стал самым большим дошкольным учреждением в городе. Кроме 12 групп, в детском саду есть спортивный, музыкальный залы, бассейн, изо-студия, театр, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, компьютерный класс и даже бассейн.

Садик оснащен современными системами пожарной безопасности и радиофикации (голосового оповещения), территория огорожена и освещена, во дворе оборудованы беседки и детские площадки для прогулок на свежем воздухе.

  •  © aksayland.ru

Напомним, что за последние пять лет в Аксайском районе построили 6 новых детских садов, а также установили семь модулей в имеющихся садиках. Это позволило дополнительно ввести в дошкольных образовательных учреждениях 1,5 тысячи мест.

  •  © aksayland.ru
  •  © aksayland.ru
  •  © aksayland.ru
  •  © aksayland.ru

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https://www.aksayland.ru/city/news/26016/

Ростовская область, новый детсад
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