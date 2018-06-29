В Мурманске на ледокольном буксире «Надым» поднят государственный флаг РФ

В Мурманске (плавпричал атомного ледокола «Ленин», Морской вокзал) 29 июня 2018 года поднят государственный флаг Российской Федерации на ледокольном буксире «Надым» — четвертом из пяти судов в составе портового флота для работы в порту Сабетта.

Капитаном ледокольного буксира «Надым» стал Игорь Абакумов. «Нашим предприятием сделан важный шаг в реализации проекта „Портофлот“, — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ФГУП „Атомфлот“ Мустафа Кашка. — В установленные сроки введены эксплуатацию буксиры „Пур“, „Тамбей“ и „Юрибей“. В ближайшее время „Надым“ выйдет в направлении Обской губы, где ему предстоит работать в порту Сабетта».

По словам Кашки, лучшим показателем качества буксиров является тот факт, что за 2 года работы ни один буксир не был в простое и не нуждался в ремонте.

Флагманом проекта «Портофлот» станет портовый ледокол «Обь», который 21 июня 2018 года был спущен на воду «Выборгским судостроительным заводом» и будет передан «Атомфлоту» в мае 2019 года.

«После ввода в эксплуатацию ледокола „Обь“ проект „Портофлот“ для этой точки Сабетты завершится, но у „Новатэка“ есть совместный второй проект „Арктика-2“. Для него точно будут построены новые буксиры. Большое совещание по этому вопросу запланировано на июль. В нем примут участие представители „Ямал СПГ“, „Атомфлота“, капитаны судов и службы порта. Совместно мы обсудим результаты работы этого сезона, характеристики буксиров и компоновку флота, чтобы понять, как и над чем стоит работать в дальнейшем», — добавил Мустафа Кашка.

Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде — 13,5 узлов, максимальная осадка — 6,71 м, длина — 36 м, ширина — 13 м. Численность экипажа — 10 человек. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.

Буксир «Надым» предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта. В частности, ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции на скорости до 10 узлов, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов.

Напомним, всего проект «Портофлот» подразумевает строительство и использование 3-х буксиров ледового класса, одного портового ледокола и одного ледокольного буксира.

Строительство ведется верфями ООО «Краншип» (г. Темрюк) и ПАО «Выборгский судостроительный завод» (г. Выборг). Контракт на услуги «Портофлота» с ОАО «Ямал СПГ» действует с 2014 по 2040 годы.

В рамках проекта «Портофлот» уже построены буксиры «Пур», «Тамбей» и «Юрибей». Ледокольный буксир «Надым» спущен на воду на производственной площадке ООО «Краншип» (г.Темрюк, Краснодарский край) 18 апреля 2018 года. Судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.