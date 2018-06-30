Группа ЧТПЗ впервые начала выпускать нержавеющие отводы для АЭС

Завод «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ) освоил производство нового вида продукции для атомной энергетики. Впервые СОТ выпустил горячегнутые отводы диаметром 219 мм и толщиной стенки 11 мм из нержавеющей стали. В мае партия из 18 отводов, которая будет использована при строительстве Белорусской АЭС, поставлена заказчику.

— Выполнение ответственных заказов для атомной энергетики — подтверждение высочайшего качества продукции белых металлургов. Мы признательны коллегам за оказанное доверие, — отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. — Вывод на рынок этой новинки открывает перед Группой ЧТПЗ многообещающие перспективы. Мы намерены расширять сортамент выпускаемой продукции и увеличивать объемы поставок нержавеющих отводов.

Для выполнения заказа белые металлурги провели масштабную подготовительную работу. Были освоены новые режимы нагрева заготовки (при обычном режиме гибки нержавеющий металл в силу химических особенностей покрывается трещинами), разработана программа по формированию фаски для станков с ЧПУ для обеспечения необходимых геометрических параметров. Специалисты завода прошли обучение и аттестацию, подтверждающую, что их квалификация позволяет выпускать продукцию для атомной отрасли.

Вся выпущенная партия прошла экспертизу специализированной организации ВПО ЗАЭС (входит в «Росэнергоатом»). Инспекторы высоко оценили качество отводов завода «СОТ», признав их соответствие нормативам, принятым в атомной энергетике.